«Интер» не пропускает в 5 матчах подряд. 2.35 – продление серии в игре против «Милана» в финале Суперкубка Италии
«Интер» сыграет в финале Суперкубка Италии с «Миланом».
«Интер» – фаворит с коэффициентом 1.88. На «Милан» можно поставить за 4.80. Ничья в основное время идет за 3.60.
На итоговую победу «Интера» дают 1.47. Если трофей завоюет «Милан», сыграет коэффициент 2.80.
«Нерадзурри» не пропускают в 5 матчах подряд. На продление серии дают 2.35. Если «Милан» забьет, сыграет коэффициент 1.55.
Матч пройдет 6 января в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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