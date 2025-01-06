«Интер» не пропускает в 5 матчах подряд. 2.35 – продление серии в игре против «Милана» в финале Суперкубка Италии

«Интер» сыграет в финале Суперкубка Италии с «Миланом».

«Интер» – фаворит с коэффициентом 1.88. На «Милан» можно поставить за 4.80. Ничья в основное время идет за 3.60.

На итоговую победу «Интера» дают 1.47. Если трофей завоюет «Милан», сыграет коэффициент 2.80.

«Нерадзурри» не пропускают в 5 матчах подряд. На продление серии дают 2.35. Если «Милан» забьет, сыграет коэффициент 1.55.

Матч пройдет 6 января в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 мск.

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