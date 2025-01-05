В Казахстане создан «Оператор единой системы учета» для проведения транзакций между игроками и легальными букмекерами

Правительство Казахстана объявило о создании товарищества с ограниченной ответственностью «Оператор единой системы учета».

Единая система учета предназначена для проведения транзакций между игроками и легальными гемблинг-операторами. Теперь в Казахстане запрещено принимать платежи, а также выплачивать выигрыши клиентам без использования единой системы учета.

Кроме того, единая система учета обязана отказать в транзакции бетторам, находящимся в списке лиц с ограничением на участие в азартных играх.

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