В Бразилии начал работу регулируемый рынок спортивных ставок. BetBoom и еще 29 сайтов получили постоянные лицензии

В Бразилии 1 января состоялся запуск регулируемого беттинг-рынка.

14 компаний, под управлением которых находятся 30 букмекерских сайтов, получили постоянные лицензии на следующие пять лет. Среди обладателей постоянных лицензий такие известные бренды, как BetBoom, BetMGM, Pinnacle и др.

52 компании получили временное разрешение и должны будут устранить проблемы, выявленные в процессе лицензирования, в течение 60 дней.

Лицензия на пять лет обойдется беттинг-компаниям примерно в 6,11 млн долларов. Налоговая ставка будет варьироваться от 12% до 24% от валового игрового дохода.

Платежи за получение лицензии уже принесли бразильским властям более 320 млн долларов.

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