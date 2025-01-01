Букмекеры не сомневаются, что «Локомотив» выиграет Западную конференцию КХЛ. На победу СКА, «Спартака» и других дают не больше 10%
«Локомотив» станет победителем Западной конференции КХЛ, считают букмекеры.
Клуб из Ярославля лидирует в турнирной таблице конференции, опережая идущего вторым ЦСКА на 9 очков. На победу «Локо» на Западе по итогам сезона дают коэффициент 1.40, что соответствует 71% вероятности.
Шансы остальных клубов на победу в Западной конференции – 10% и меньше. На успех СКА, «Спартака» и ЦСКА дают по 10.00, на первое место московского «Динамо» – 11.00.
Популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений – в большом разговоре о беттинг-индустрии. Что изменил 2024-й?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем