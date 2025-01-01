Букмекеры не сомневаются, что «Локомотив» выиграет Западную конференцию КХЛ. На победу СКА, «Спартака» и других дают не больше 10%

«Локомотив» станет победителем Западной конференции КХЛ, считают букмекеры.

Клуб из Ярославля лидирует в турнирной таблице конференции, опережая идущего вторым ЦСКА на 9 очков. На победу «Локо» на Западе по итогам сезона дают коэффициент 1.40, что соответствует 71% вероятности.

Шансы остальных клубов на победу в Западной конференции – 10% и меньше. На успех СКА, «Спартака» и ЦСКА дают по 10.00, на первое место московского «Динамо» – 11.00.

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