«Арсенал» – единственный реальный конкурент «Ливерпуля» по версии букмекеров. На чемпионство «Челси», «Сити» и других дают меньше 3%

«Ливерпуль» котируется явным фаворитом на победу АПЛ.

На чемпионство мерсисайдцев можно поставить за 1.24, что соответствует вероятности в 80%.

«Арсенал» – единственный реальный конкурент «Ливерпуля» по версии букмекеров. На их титул дают коэффициент 6.00 – примерно 16% вероятности.

Шансы остальных команд на чемпионство минимальны – меньше 3%.

Чемпион Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 1.24

2. «Арсенал» – 6.00

3-4. «Челси» – 35.00

3-4. «Манчестер Сити» – 35.00

5. «Ноттингем Форест» – 100.00

6. «Ньюкасл» – 400.00

7. «Астон Вилла» – 800.00

8-10. «Манчестер Юнайтед» – 1000.00

8-10. «Тоттенхэм» – 1000.00

8-10. «Борнмут» – 1000.00

Ставочная вики Спортса

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