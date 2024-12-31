«Арсенал» – единственный реальный конкурент «Ливерпуля» по версии букмекеров. На чемпионство «Челси», «Сити» и других дают меньше 3%
«Ливерпуль» котируется явным фаворитом на победу АПЛ.
На чемпионство мерсисайдцев можно поставить за 1.24, что соответствует вероятности в 80%.
«Арсенал» – единственный реальный конкурент «Ливерпуля» по версии букмекеров. На их титул дают коэффициент 6.00 – примерно 16% вероятности.
Шансы остальных команд на чемпионство минимальны – меньше 3%.
Чемпион Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Ливерпуль» – 1.24
2. «Арсенал» – 6.00
3-4. «Челси» – 35.00
3-4. «Манчестер Сити» – 35.00
5. «Ноттингем Форест» – 100.00
6. «Ньюкасл» – 400.00
7. «Астон Вилла» – 800.00
8-10. «Манчестер Юнайтед» – 1000.00
8-10. «Тоттенхэм» – 1000.00
8-10. «Борнмут» – 1000.00
Популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений – в большом разговоре о беттинг-индустрии. Что изменил 2024-й?
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