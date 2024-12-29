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20.00 – Месси и Роналду сыграют за одну команду в официальном матче

Букмекеры допускают, что Лионель Месси и Криштиану Роналду могут сыграть за один клуб.

На то, что Месси и Роналду сыграют за одну команду в официальном матче, предлагается коэффициент 20.00.

Также букмекеры принимают ставки на голы Лео и Криштиану в официальном матче за любой европейский клуб. На аргентинца дают 5.10, на португальца – 7.80.

Ранее Tuttosport сообщил, что Пеп Гвардиола хочет арендовать Месси до конца сезона для улучшения результатов «горожан». Роналду же в разговоре с журналистами не исключил возможный переход в «Ман Сити».

Ставочная вики Спортса

Мбаппе оживает, но все еще ниже ожиданий. Оправдает прогноз букмекеров?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoКриштиану Роналду
Ставки на спорт
logoЛионель Месси
Ставки на футбол
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
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