20.00 – Месси и Роналду сыграют за одну команду в официальном матче

Букмекеры допускают, что Лионель Месси и Криштиану Роналду могут сыграть за один клуб.

На то, что Месси и Роналду сыграют за одну команду в официальном матче, предлагается коэффициент 20.00.

Также букмекеры принимают ставки на голы Лео и Криштиану в официальном матче за любой европейский клуб. На аргентинца дают 5.10, на португальца – 7.80.

Ранее Tuttosport сообщил, что Пеп Гвардиола хочет арендовать Месси до конца сезона для улучшения результатов «горожан». Роналду же в разговоре с журналистами не исключил возможный переход в «Ман Сити».

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