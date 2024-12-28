Коэффициент на «Трактор» рухнул в 6 раз с начала сезона КХЛ. Челябинцы котируются третьими фаворитами на чемпионство

Шансы «Трактора» на чемпионство повысились с начала сезона-2024/25 в КХЛ.

Челябинцы занимаю вторую строчку в Восточной конференции и отстают от «Салавата Юлаева» на два очка. До старта регулярки на «Трактор» давали коэффициент 35.00. Команда шла за пределами топ-10 фаворитов.

Сейчас на «Трактор» предлагают 6.00. Коэффициент рухнул почти в шесть раз. Челябинцы вошли в топ-3 фаворитов на чемпионство. Выше только СКА (5.50) и «Локомотив» (4.00).

Также «Трактор» котируется главным фаворитом на победу в Восточной конференции (3.70).

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«Локомотив» – главный фаворит, «Трактор» – в топ-3, а что насчет СКА? Новые расклады в КХЛ