«Селтик» и букмекер Dafabet продлили спонсорский контракт на три года
«Селтик» объявил о продлении партнерского соглашения с букмекерской компанией Dafabet.
Букмекер останется титульным спонсором шотландского клуба еще на три года. Это самое продолжительное титульное партнерство в истории «Селтика» – первый спонсорский контракт стороны подписали еще в 2016 году.
Компания Dafabet основана в 2004-м на Филиппинах. Букмекер входит в топ-3 азиатского рынка ставок.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Официальный сайт «Селтика»
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