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«Селтик» и букмекер Dafabet продлили спонсорский контракт на три года

«Селтик» объявил о продлении партнерского соглашения с букмекерской компанией Dafabet.

Букмекер останется титульным спонсором шотландского клуба еще на три года. Это самое продолжительное титульное партнерство в истории «Селтика» – первый спонсорский контракт стороны подписали еще в 2016 году.

Компания Dafabet основана в 2004-м на Филиппинах. Букмекер входит в топ-3 азиатского рынка ставок.

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Опередил даже Шона Дайча. Неужели Гвардиолу все-таки уволят?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Официальный сайт «Селтика»
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