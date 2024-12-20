Нелегальный в России 1xBet подписал контракт с Международной федерацией баскетбола
Букмекер 1xBet стал официальным партнером Международной федерации баскетбола (ФИБА).
Соглашение рассчитано до конца 2027 года. В рамках сделки ФИБА предоставит букмекеру эксклюзивные права на спортивные ставки на все международные соревнования ФИБА по баскетболу 5x5 и 3x3.
1xBet также будет представлен в соцсетях ФИБА и в рекламных интеграциях на турнирах.
Еще одна часть сделки – помощь букмекера в борьбе с договорными матчами. Оператор будет участвовать в расследованиях подобных нарушений.
1xBet нелегальна в России. У букмекера нет лицензии ФНС, а сайт блокируется Роскомнадзором.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт FIBA
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