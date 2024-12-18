243.00 – самый высокий зашедший коэффициент на матч ATP в завершившемся сезоне (BetBoom)
Букмекерская компания BetBoom подвела итоги завершившегося сезона АТР.
Самый крупный выигрыш получил беттор, поставивший на победу Карлоса Алькараса в матче против Андрея Рублева в рамках Итогового турнира. Успех испанца принес клиенту BetBoom выигрыш в размере 6 625 187 рублей.
Крупнейший зашедший коэффициент – 243.00. Беттор угадал точный счет в матче Берреттини – Алис – 6:3, 6:1. Вероятность такого исхода оценивалась в 0,41%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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