Минспорт предложил тратить до 20% отчислений букмекеров на выплаты работникам спортивных федераций
Минспорт предложил увеличить расходование отчислений от азартных игр на выплаты для работников спортивных федераций.
«Оплата труда и реализация мер стимулирующего характера для работников Федерации, Лиги и региональной спортивной федерации, в должностные обязанности которых входит развитие профессионального спорта, детско-юношеского и массового спорта, — в размере не более 20% от суммы целевых отчислений», — говорится в проекте приказа.
Также Минспорт предложил тратить отчисления на финансирование региональных спортивных федераций, лиг и клубов, а также на обеспечение мер по повышению доступности детско-юношеского спорта.
Этот пункт включает финансирование расходов по участию детей из малообеспеченных семей и детей участников СВО в физкультурных и спортивных мероприятиях.
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