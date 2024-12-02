6 декабря в клубе Лига Ставок Private Betting пройдет «Вечер бокса» с Денисом Лебедевым

Букмекерская компания «Лига Ставок» совместно с Федерацией бокса России рады объявить о проведении «Вечера бокса». Это неформальная дружеская встреча для всех любителей и поклонников этого вида спорта. Мероприятие состоится 6 декабря, в 19.00, в престижном клубе Лига Ставок Private Betting по адресу Большой Путинковский переулок, 5.

Программа мероприятия включает в себя фото и автограф-сессию с чемпионом мира по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым и общение с гостями в формате public talk. Освещать мероприятие будет известная телеведущая «Матч ТВ» и амбассадор «Лиги Ставок» — Мария Орзул. Также, в рамках «Вечера бокса» все гости смогут насладиться просмотром ярких поединков турнира «Ночь Чемпионов IBA». Объединив уютную атмосферу клубного формата со спортивными трансляциями самых захватывающих боев — «Лига Ставок» предоставляет уникальный опыт для каждого.

Присоединяйтесь и станьте частью захватывающего спортивного вечера.

Участие в мероприятии доступно по предварительной записи по телефону:

8(925)086–4949