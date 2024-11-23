Гол ударом со штрафного – прогноз Тихонова на ЦСКА – «Ростов» с коэффициентом 11.00

Автор Спортса’’ Павел Тихонов сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов».

«Праймовый Миралем Пьянич мог забивать со штрафных по 5 раз за сезон. Да, сейчас он далек от лучшей версии себя, но класть в девятку сможет и в 50 лет. Кроме того, в ЦСКА он, вероятно, заберет большую часть стандартов – в «Юве» приходилось делиться с Роналду.

Итак, дано: один из лучших исполнителей штрафных в мире, коэффициент 11.00. Как не воспользоваться? Если ставка не сработает сейчас, то должна сработать хотя бы раз в ближайших пяти матчах. Кроме того, у нас есть простор: забивать со штрафного необязательно Пьяничу», – считает Тихонов.

Матч пройдет 23 ноября и начнется в 14:15 мск.

Ставочная вики Спортса

«Спартак» и «Локо» = веселье, ЦСКА проиграет или Пьянич забьет со штрафного? Прогнозы авторов Спортса’’ на РПЛ