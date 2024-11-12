БК «Мелбет» порадовала футбольных фанатов яркими предматчевыми мероприятиями в 4 городах Мелбет-Первой Лиги

В первом круге сезона 2024/2025 Мелбет-Первой Лиги БК «Мелбет» организовала масштабный осенний марафон предматчевых мероприятий на футбольных стадионах в разных уголках нашей страны. За два месяца команда «Мелбет» посетила Сочи, Екатеринбург, Набережные Челны и Уфу, проведя в каждом из них по два незабываемых match-day.

Как титульный партнер Мелбет-Первой Лиги, БК «Мелбет» стремится охватить как можно больше городов-участников, уделяя особое внимание каждому региону, и делает все возможное, чтобы болельщики чувствовали свою важность и получали незабываемые эмоции.

На каждом мероприятии была организована специальная Мелбет-зона, где гостей ждали увлекательные аттракционы, приветливые промо-герлс и приятные сюрпризы. Каждый участник мог получить эксклюзивные подарки: брендированные рюкзаки, боксерские перчатки, термосы, зонты и многое другое. Атмосферу дополнял ведущий, который задавал темп мероприятия!

В этом осеннем марафоне также стартовало шоу «Вокруг Мелбет – Первой лиги», первые два выпуска которого снимались в Сочи и Екатеринбурге. Ведущий шоу Алексей Гасилин запустил розыгрыш уникального приза – Мелбет-мобиля. Более того, специально для match-day в Сочи и Екатеринбурге автомобиль превратился в настоящий DJ car и радовал болельщиков веселой музыкой.

БК «Мелбет» активно поддерживает клубы и их болельщиков и продолжает уделять особое внимание развитию футбола в регионах. Организация таких масштабных мероприятий требует значительных усилий, но именно благодаря этому фанаты могут почувствовать себя частью большого спортивного события.