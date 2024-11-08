Алексей Ягудин станет гостем красноярского этапа Гран-при по фигурному катанию
Амбассадор благотворительной программы ДоброFON, олимпийский чемпион, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Алексей Ягудин станет гостем третьего взрослого этапа Гран-при России по фигурному катанию «Красноярье».
В рамках проекта «Герои на льду» в ближайшие выходные в фойе ледового дворца «Кристалл арена» будет организован Зал Славы – в краевой центр бывший посол красноярской Универсиады привезет костюмы и трофеи.
Во второй день соревнований, 10 ноября, Алексей встретится с поклонниками, порадует их фото- и автограф-сессией и презентует картину «великого момента» своей спортивной карьеры. Мероприятие с Ягудиным начнется в 13:30.
Рекомендуем
Комментарии
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости