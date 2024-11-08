Алексей Ягудин станет гостем красноярского этапа Гран-при по фигурному катанию

Амбассадор благотворительной программы ДоброFON, олимпийский чемпион, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Алексей Ягудин станет гостем третьего взрослого этапа Гран-при России по фигурному катанию «Красноярье».

В рамках проекта «Герои на льду» в ближайшие выходные в фойе ледового дворца «Кристалл арена» будет организован Зал Славы – в краевой центр бывший посол красноярской Универсиады привезет костюмы и трофеи.

Во второй день соревнований, 10 ноября, Алексей встретится с поклонниками, порадует их фото- и автограф-сессией и презентует картину «великого момента» своей спортивной карьеры. Мероприятие с Ягудиным начнется в 13:30.