Букмекеры уверены, что Овечкин забьет минимум 30 голов в регулярном чемпионате НХЛ
Букмекеры отреагировали на результативное начало сезона в исполнении Александра Овечкина.
В 11 играх нынешнего сезона на счету капитана «Вашингтона» 14 (7+7) очков.
До начала сезона букмекеры ожидали, что Овечкин забросит 26-27 шайб за регулярный чемпионат. Теперь они считают, что россиянин забьет 32 шайбы и более – на это дают коэффициент 1.65.
Овечкин напугал букмекеров: теперь ждут больше 30 голов, 35 передач, вероятность рекорда повысилась
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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