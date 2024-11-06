Ретро-матч Лига Ставок Лига Легенд памяти Фёдора Черенкова пройдёт 13 ноября в Москве

13 ноября в Москве на стадионе «ЛУКОЙЛ-Арена» состоится яркое событие «Лига Ставок Лига Легенд», в котором встретятся легенды «Спартака» и «Динамо». Матч посвящён памяти известного игрока «Спартака» и Сборной СССР – Фёдора Черенкова.

На поле выйдут Валерий Шмаров, Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Сергей Юран, Виктор Онопко, Андрей Сметанин, Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей и Евгений Смертины, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков и другие легенды «Спартака» и «Динамо».

Места на тренерской скамейке красно-белых займут Олег Романцев, Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Александр Мирзоян. В тренерский штаб бело-голубых вошли Валерий Газзаев, Юрий Семин, Александр Бородюк, Виктор Лосев и Михаил Гершкович.

Гостей стадиона ждёт насыщенная развлекательная программа, дискотека, а также фото- и автограф-сессии прославленных игроков. Билеты доступны на сайте: https://legends.rfs.ru/ . Начало события — в 19:30. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» и на сайте букмекерской компании «Лига Ставок» .

В преддверии игры «Лига Ставок» также разыграет несколько билетов в VIP-ложу уникального спортивного дерби. Следить за новостями розыгрыша можно на сайте и в мобильном приложении букмекера.

Биографическая справка:

Фёдор Черенков родился 25 июля 1959 года в Москве. С 1978 по 1993 годы с небольшим перерывом выступал за московский «Спартак», за который провел 515 матчей – это рекорд клуба. В составе команды он стал трехкратным чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993) и обладателем Кубка России (1994). За сборную СССР Черенков провёл 34 встречи и отметился 12 голами, а также стал бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980.

Фёдор Черенков ушёл из жизни 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет. 12 октября 2015 года у стадиона «Спартак» был открыт памятник Черенкову. С тех пор Южная трибуна арены носит его имя.

В 2024 году прошло 65 лет со дня рождения Федора Черенкова и 10 лет со дня его смерти, специально к знаковой дате в кинотеатре вышел фильм: «Федя. Народный футболист».