Клуб «Урал – Западная Сибирь» – чемпионы Континентальной лиги дзюдо

Настоящим зрелищем – со светом, музыкой, невероятными видеороликами с представлением атлетов, перевоплощающихся на экране в героев мультфильмов манга, переполненными трибунами и, конечно же, с фантастической по накалу борьбой на татами, стал Суперфинал Континентальной лиги дзюдо, прошедший в «невыходную» субботу, 2 ноября, на волейбольной арене «Динамо».

Лучшим и сильнейшим клубом международного турнира с призовым фондом 12 миллионов 600 тысяч рублей в результате острейшего соперничества стал «Урал-Западная Сибирь» из Екатеринбурга, обыгравший в главном матче дня со счетом 4:1 представителей «Турбостроителя» из Санкт-Петербурга. Главный трофей чемпионам на сцене вручил генеральный директор букмекерской компании Fonbet – титульного спонсора российских состязаний, Сергей Анохин.

В решающем состязании в Москве приняли участие восемь лучших команд, завоевавших это право в борьбе в четырех дивизионах – «Динамо», «Кавказ», «Восток» и «Центр», состоявшихся летом и осенью этого года в Москве, Майкопе, Тюмени и Люберцах.

Прошлогодние победители – грозненский «Ахмат» и серебряный медалист – екатеринбургский «УЗС» выходили на татами в столице 2 ноября главными претендентами на трофей.

Чеченские дзюдоисты в четвертьфинале не без труда обыграли москвичей из «Самбо-70» – при счете 2:2 решающий балл в пятой схватке с Шамилем Гаджиевым завоевал мощным броском Мансур Лорсанов. Но в полуфинале дзюдоисты из Северной столицы дали серьезный отпор чемпионам-2023. До этого «Турбостроители» прошли в четвертьфинале динамовцев из Уфы – 3:2. Вновь на высоте был чемпион России Иван Черных (66 кг) и супертяж Антон Кривобоков, молниеносной подсечкой обрушивший на татами Дениса Коротаева, а в принципиальной пятой схватке лучшим был Ихван Эдилсултанов (90 кг), с преимуществом в «ваза-ари» победивший Артема Устемирова – 3:2.

Тот же Черных задал победный тон питерскому «Турбостроителю» и в борьбе за путевку в финал с «Ахматом», одержав великолепную победу над Изнауром Сааевым в первой схватке. Азамат Кабисов (73 кг) закрепил преимущество, очень тонко переиграв Аюба Хажалиева, а победную точку поставил Егор Андони (90 кг), взяв верх над Мансуром Лорсановым – 3:1.

Клуб «Урал-Западная Сибирь» в четвертьфинале разобрался с крепкой командой «Женыс» из Казахстана, составленной из дзюдоистов, «отмечавшихся» наградами не только на чемпионатах Азии, но и на мировых татами. Болевым выиграл первый балл Валерий Ендовицкий (свыше 90 кг), Левон Тумасянц (66 кг) укрепил преимущество, а сделал его победным Зелим Цкаев (81 кг) – 3:1.

В полуфинальном соперничестве атлеты «УЗС» сошлись с бронзовыми медалистами Лиги-2023 железнодорожниками из Нальчика, чьи болельщицы в этот день могли получить приз за самую громкую и дружную поддержку команды. И в этом матче борьба была равной и обладателя места в финале определяли участники последней, пятой встречи – призер Чемпионата Европы Валерий Ендовицкий («УЗС») и чемпион России Владимир Якушев («Локомотив»). Эта встреча в итоге стала настоящим украшением состязаний – оба супертяжа за отведенные на поединок минуты подарили болельщикам своих команд весь спектр эмоций. Сначала Якушев поймал Ендовицкого на ошибке и накрыл «осаекоми», которое смог удержать чуть больше десяти секунд, заработав «ваза-ари», а следом уже Валерий отыграл оценку и прихватил Дмитрия в партере. 3:2 и путевка в финальную встречу с «Турбостроителем» у команды «Урал – Западная Сибирь».

После вызывающего мурашки по телу исполнения Гимна России Большим детским хором имени Виктора Попова, на сцену силами олимпийского медалиста Тамерлана Башаева и юного челябинского дзюдоиста – героя промо-ролика КЛД, был доставлен главный трофей – красивый кубок чемпионов, и зрители переключили свое внимание на татами, где поймавшие победный драйв спортсмены из Екатеринбурга добивались одной победы за другой, приближая момент триумфа. В «голден скоре» технично обыграл Кабисова Данил Лаврентьев (73 кг), а в следующей встрече Зелим Цкаев также в дополнительном периоде добился «ваза-ари» в борьбе с Алишером Катамардовым (81 кг).

Третья схватка матча повторила финал категории 90 кг недавнего Чемпионата России в Сириусе – в ней вновь сошлись золотой медалист Эльдар Аллахвердиев и серебряный – Ихван Эдилсултанов, и вновь победителем из этой борьбы вышел Аллахвердиев, удвоивший «баланс» побед в личных встречах и сделавший свой клуб «УЗС» досрочным победителем Суперфинала. Ендовицкий в четвертом противостоянии победил Кривобокова, а блиставший на московском татами весь день Иван Черных (66 кг) смог «размочить счет», победив в последнем поединке дня Левона Тумасянца – 4:1.

Итак клуб «Урал – Западная Сибирь» – чемпионы Лиги-2024, «Турбостроитель» – серебряный медалист, а бронзовыми призерами стали команды «Локомотив» из Нальчика и «Ахмат» из Грозного.

Валерий Ендовицкий в этот день получил из рук Сергея Анохина специальный приз «Герой дня», а Антон Кривобоков – «Иппон дня».

После столь яркого спортивного действа, специальных программы с интерактивными площадками, конкурсами и фотозонами, болельщиков ждал еще один большой подарок – гостями развлекательной программы Суперфинала Континентальной лиги дзюдо стала популярная музыкальная группа GAYAZOV$ BROTHER$, исполнившая свои звездные хиты.