1

«Краснодар» разгромил «Оренбург» – 4:0. На фору «быков» зашел коэффициент 6.60

«Краснодар» дома разгромил «Оренбург» в 14-м туре Мир РПЛ (4:0).

До матча «Краснодар» котировался фаворитом за 1.39. На победу с форой (-3,5) можно было поставить за 6.60. Тотал больше 3,5 голов зашел за 2.34. 

До старта 14-го тура РПЛ авторы Спортса’‘ сделали прогнозы. Илья Васильев поставил на гол или ассист Джона Кордобы в матче «Краснодар» – «Оренбург».

Ставочная вики Спортса

Чернявский ждет гол Барко, «Зенит» прервет суперсерию Махачкалы, Кордоба забьет. Прогнозы авторов Спортса’‘ на РПЛ

Опубликовала: Венера Кравченко
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
logoОренбург
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
Ставки на футбол
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
20.00 – «Краснодар» ни разу не проиграет в РПЛ. Ни один клуб в истории чемпионатов России не заканчивал сезон без поражений
313 минут назад
11.00 – «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ в течение трех сезонов под руководством Аморима
343 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли 1:1. 6 из 9 последних матчей между этими командами завершились вничью
46 минут назад
Выборы в США привели к всплеску популярности платформ для ставок
сегодня, 17:29
«Факел» и «Химки» сыграли вничью. На это давали 3.10
сегодня, 16:37
Эстонский оператор Sportsbet стал спонсором Ла Лиги
4сегодня, 16:07
Президента федерации футбола Гвинеи обвиняют в договорных матчах
1сегодня, 15:30
«Ахмат» проиграл «Пари НН» – 0:2. До матча грозненцы котировались фаворитами
сегодня, 14:20
Игрока «Крузейро» подозревают в манипуляциях со ставками. Форвард удалился на 3-й секунде матча с «Атлетико Паранаэнсе»
сегодня, 07:57
На обоюдное удаление в дерби ЦСКА – «Спартак» зашел коэффициент 12.00
1вчера, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетик» выиграл 1 из 5 последних матчей против «Бетиса». Клуб из Бильбао котируется фаворитом предстоящей встречи
сегодня, 17:51
В Рязанской области увеличили налоговую ставку на интерактивные центры букмекеров
сегодня, 14:47
«Тоттенхэм» победил «Астон Виллу» лишь в 1 из 4 последних матчей. «Шпоры» котируются фаворитами предстоящей встречи
сегодня, 08:58
«Краснодар» победил с форой (-1,5) в 6 из 7 последних матчей в РПЛ. На это в игре с «Оренбургом» дают коэффициент 2.00
2сегодня, 08:11
«Барселона» победила с форой (-2,5) в 5 матчах подряд. 1.69 – продление тренда в игре с «Эспаньолом»
сегодня, 07:32
«Челси» не побеждает «Манчестер Юнайтед» на выезде с 2013 года в АПЛ. Букмекеры дают командам равные шансы
сегодня, 07:23
«МЮ» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча
сегодня, 07:05Реклама
Sportradar начала сотрудничать с Министерством финансов Бразилии. Компания будет помогать в вопросах контроля игорного рынка, а также отслеживать договорные матчи
вчера, 20:40
В Смоленской области увеличили налог на букмекерские компании
вчера, 20:29
Федерация фристайла получила более 70 млн рублей в качестве целевых отчислений от букмекеров за 3-й квартал
вчера, 19:30