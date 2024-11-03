«Краснодар» разгромил «Оренбург» – 4:0. На фору «быков» зашел коэффициент 6.60
«Краснодар» дома разгромил «Оренбург» в 14-м туре Мир РПЛ (4:0).
До матча «Краснодар» котировался фаворитом за 1.39. На победу с форой (-3,5) можно было поставить за 6.60. Тотал больше 3,5 голов зашел за 2.34.
До старта 14-го тура РПЛ авторы Спортса’‘ сделали прогнозы. Илья Васильев поставил на гол или ассист Джона Кордобы в матче «Краснодар» – «Оренбург».
Чернявский ждет гол Барко, «Зенит» прервет суперсерию Махачкалы, Кордоба забьет. Прогнозы авторов Спортса’‘ на РПЛ
Опубликовала: Венера Кравченко
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