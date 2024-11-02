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Время тенниса с BetBoom!

BetBoom запустил акцию «Время тенниса» для всех клиентов. Главный приз — поездка на турнир ATP. Заключай пари онлайн, забирай фрибеты и возможность поучаствовать в розыгрыше призов!

Акция действует в приложении и на сайте.

Как работает акция?

Все просто: необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении, подтвердить участие на специальном лендинге и совершать ставки на теннис (от 500₽ с кэфом не ниже 1.3).

Вы получаете купон с заданиями, выполнив все задания, вы становитесь участником еженедельных розыгрышей призов.

BetBoom разыгрывает еженедельно:

●     Сертификат на 30 000₽ в магазин экипировки Tennis Pro;

●      20 призов по 10 000 фрибетов;

●      20 призов по 5 000 фрибетов;

●      20 призов по 3 000 фрибетов.

Для участия в месячном конкурсе необходимо сделать ставки на сумму от 50 000₽.

Призовой фонд:

●     Поездка на турнир ATP на двоих;

●     10 призов по 50 000 фрибетов;

●     10 призов по 30 000 фрибетов;

●     10 призов по 20 000 фрибетов;

●     Сертификат в магазин экипировки Tennis Pro на 30 000 ₽.

Смотрите теннис вместе с BetBoom бесплатно  и  в лучшем виде, и принимайте  участие в конкурсе!

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