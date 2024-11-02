Время тенниса с BetBoom!
BetBoom запустил акцию «Время тенниса» для всех клиентов. Главный приз — поездка на турнир ATP. Заключай пари онлайн, забирай фрибеты и возможность поучаствовать в розыгрыше призов!
Акция действует в приложении и на сайте.
Как работает акция?
Все просто: необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении, подтвердить участие на специальном лендинге и совершать ставки на теннис (от 500₽ с кэфом не ниже 1.3).
Вы получаете купон с заданиями, выполнив все задания, вы становитесь участником еженедельных розыгрышей призов.
BetBoom разыгрывает еженедельно:
● Сертификат на 30 000₽ в магазин экипировки Tennis Pro;
● 20 призов по 10 000 фрибетов;
● 20 призов по 5 000 фрибетов;
● 20 призов по 3 000 фрибетов.
Для участия в месячном конкурсе необходимо сделать ставки на сумму от 50 000₽.
Призовой фонд:
● Поездка на турнир ATP на двоих;
● 10 призов по 50 000 фрибетов;
● 10 призов по 30 000 фрибетов;
● 10 призов по 20 000 фрибетов;
● Сертификат в магазин экипировки Tennis Pro на 30 000 ₽.
Смотрите теннис вместе с BetBoom бесплатно и в лучшем виде, и принимайте участие в конкурсе!
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