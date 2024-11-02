Союз биатлонистов России получил более 70 млн рублей букмекерских отчислений за 3-й квартал 2024 года
Стала известна сумма целевых отчислений букмекеров, которую Союз биатлонистов России (СБР) получил за 3-й квартал 2024 года.
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) направил СБР 70,66 млн рублей. Распределение полученных квартальных ЦО выглядит следующим образом:
1. Профессиональный спорт – 49,46 млн рублей
2. Детско-юношеский спорт – 14,13 млн рублей
3. Массовый спорт – 7,07 млн рублей
В сравнении со 2-м кварталом целевые отчисления букмекеров в пользу СБР увеличились с 68,06 млн рублей до 70,66 млн рублей.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sportclan
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