Пакета могут пожизненно отстранить от футбола за преднамеренное получение желтых карточек в 4 матчах АПЛ. На его карточки поставили около 60 человек

Лукаса Пакета могут пожизненно отстранить от футбола за преднамеренное получение желтых карточек с целью заработка на ставках, сообщает Daily Mail.

По информации источника, полузащитника «Вест Хэма» обвиняют в преднамеренном получении как минимум 4 желтых карточек в матчах против «Лестера», «Астон Виллы», «Лидса» и «Борнмута» в период с ноября 2022 по август 2023 года.

Сам футболист, а также около 60 друзей, знакомых и родственников в Бразилии сделали ставки на сумму от 7 до 400 фунтов на то, что футболисту дадут желтые карточки в соответствующих матчах. Общий выигрыш составил 100 тысяч фунтов.

После начала расследования у футболиста конфисковали телефон, чтобы проверить его сообщения, звонки и банковские выписки. Позже выяснилось, что Пакета в этот же период купил еще один смартфон, чтобы продолжать делать ставки под другим именем. В связи с этим его обвиняют в сокрытии информации и воспрепятствовании следствию.

Футбольная ассоциация Англии обвинила Пакета в четырех случаях преднамеренных действий на поле и настаивает на пожизненной дисквалификации полузащитника. Пакета отрицает все обвинения.

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