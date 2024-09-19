Корниленко стал амбассадором «Фонбет» в Беларуси
Сергей Корниленко стал амбассадором букмекерской компании «Фонбет» в Беларуси.
«Один из лучших нападающих в истории белорусского футбола Сергей Корниленко и букмекерская компания «Фонбет» объявили о старте партнерства.
Сергей пополнил команду амбассадоров компании «Фонбет» в Беларуси, присоединившись к своему бывшему одноклубнику и партнеру по сборной Станиславу Драгуну», – сообщили в букмекерской компании.
«Рад присоединиться к команде «Фонбет»! Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным, интересным и полезным.
Мы вместе сможем обсуждать нашу любимую игру с болельщиками, создавать и быть частью ярких событий и мероприятий», – заявил экс-нападающий «Крыльев Советов».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Фонбета»
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