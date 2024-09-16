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Объем ставок на спорт у легальных букмекеров в США вырастет на 30% за год (AGA)

Американская ассоциация азартных игр (AGA) прогнозирует значительное увеличение объема ставок на спорт у легальных операторов.

Ожидается, что общая сумма ставок на спорт в этом сезоне достигнет 35 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем в прошлом сезоне.

Отчасти рост связан с тем, что еще три штата – Мэн, Северная Каролина и Вермонт — легализовали ставки на спорт. Теперь ставки могут делать в 38 американских штатах.

Также отмечается, что ставки на спорт вредят финансовой системе США – снижаются кредитный рейтинг населения и кредитные лимиты банков.

Ставки на Спортсе

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Washington Post
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