Осасуна – Вильярреал: прогноз на матч 25 мая 2024, Ла Лига

Теги Осасуна Вильярреал Ла Лига Ставки на спорт Ставки на футбол Лига ставочных блогеров прогнозы на футбол Ставки

Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Эль-Садар

💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч

На стадионе Эль-Садар сойдутся Осасуна и Вильярреал. Давайте взглянем на текущую форму команд и сделаем прогноз на исход этого матча.

Осасуна

Под руководством Хагобы Аррасате, Осасуна находится на 11-м месте в турнирной таблице с 44 очками. Команда не проигрывает в последних трех матчах, но имеет некоторые проблемы в обороне, пропустив 7 голов за последние семь игр. Наиболее результативный игрок команды, Анте Будимир, забил 17 голов в 37 матчах.

В последних пяти матчах Осасуна забила 7 голов и пропустила 9:

  • Атлетико – Осасуна, 1:4
  • Осасуна – Мальорка, 1:1
  • Атлетик – Осасуна, 2:2
  • Осасуна – Бетис, 0:2
  • Гранада – Осасуна, 3:0

Вильярреал

Под руководством Марселино Гарсия Тораля, Вильярреал занимает 8-е место в турнирной таблице с 52 очками. Команда имеет хорошую атакующую игру, забив 14 голов за последние пять матчей. Лучший бомбардир команды, Александр Серлот, забил 26 голов в 40 матчах.

В последних пяти играх Вильярреал забил 13 голов и пропустил 9:

  • Вильярреал – Реал Мадрид, 4:4
  • Жирона – Вильярреал, 0:1
  • Вильярреал – Севилья, 3:2
  • Сельта – Вильярреал, 3:2
  • Вильярреал – Райо Вальекано, 3:0

Прогноз

Обе команды демонстрируют хорошую атакующую игру, но имеют проблемы в обороне. Учитывая это, можно ожидать, что обе команды забьют в этом матче.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.6

Коэффициенты:

  • П1 – 3
  • Х – 3,6
  • П2 – 2,35

Где смотреть матч Осасуна – Вильярреал

Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч

Осасуна – Вильярреал
Дата проведения
25 мая, 15.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий