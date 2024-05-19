Осасуна – Вильярреал: прогноз на матч 25 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Эль-Садар

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На стадионе Эль-Садар сойдутся Осасуна и Вильярреал. Давайте взглянем на текущую форму команд и сделаем прогноз на исход этого матча.

Осасуна

Под руководством Хагобы Аррасате, Осасуна находится на 11-м месте в турнирной таблице с 44 очками. Команда не проигрывает в последних трех матчах, но имеет некоторые проблемы в обороне, пропустив 7 голов за последние семь игр. Наиболее результативный игрок команды, Анте Будимир, забил 17 голов в 37 матчах.

В последних пяти матчах Осасуна забила 7 голов и пропустила 9:

Атлетико – Осасуна, 1:4

Осасуна – Мальорка, 1:1

Атлетик – Осасуна, 2:2

Осасуна – Бетис, 0:2

Гранада – Осасуна, 3:0

Вильярреал

Под руководством Марселино Гарсия Тораля, Вильярреал занимает 8-е место в турнирной таблице с 52 очками. Команда имеет хорошую атакующую игру, забив 14 голов за последние пять матчей. Лучший бомбардир команды, Александр Серлот, забил 26 голов в 40 матчах.

В последних пяти играх Вильярреал забил 13 голов и пропустил 9:

Вильярреал – Реал Мадрид, 4:4

Жирона – Вильярреал, 0:1

Вильярреал – Севилья, 3:2

Сельта – Вильярреал, 3:2

Вильярреал – Райо Вальекано, 3:0

Прогноз

Обе команды демонстрируют хорошую атакующую игру, но имеют проблемы в обороне. Учитывая это, можно ожидать, что обе команды забьют в этом матче.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.6

Коэффициенты:

П1 – 3

Х – 3,6

П2 – 2,35

Где смотреть матч Осасуна – Вильярреал

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