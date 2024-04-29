Оренбург – Крылья Советов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Оренбург и Крылья Советов в 27 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Газовик».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Оренбург – Крылья Советов
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Последние матчи Оренбург
- Ростов – Оренбург : 2 – 1
- Оренбург – Динамо : 1 – 2
- Зенит – Оренбург : 1 – 0
- Оренбург – Динамо : 2 – 4
- Оренбург – Пари НН : 3 – 1
Последние матчи Крылья Советов
- Крылья Советов – Краснодар : 0 – 0
- Факел – Крылья Советов : 0 – 1
- Балтика – Крылья Советов : 2 – 1
- Крылья Советов – Рубин : 2 – 0
- Урал – Крылья Советов : 1 – 2
Прогноз на матч Оренбург – Крылья Советов
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