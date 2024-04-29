Оренбург – Крылья Советов где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 4 мая

В субботу, 4 мая, сыграют Оренбург и Крылья Советов в 27 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Газовик».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Оренбург – Крылья Советов

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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