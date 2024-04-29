ЦСКА – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 2 мая
В четверг, 2 мая, сыграют ЦСКА и Зенит в финале Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Зенит
- Начало матча запланировано на 19:15 по московскому времени.
ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости
Последние матчи ЦСКА
- Балтика – ЦСКА : 3 – 1
- ЦСКА – Спартак : 0 – 0
- ЦСКА – Ахмат : 1 – 2
- ЦСКА – Балтика : 2 – 0
- Локомотив – ЦСКА : 3 – 3
Последние матчи Зенит
- Динамо – Зенит : 1 – 0
- Зенит – Рубин : 0 – 2
- Зенит – Оренбург : 1 – 0
- Зенит – Спартак : 0 – 0
- Краснодар – Зенит : 1 – 2
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