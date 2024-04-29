ЦСКА – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 2 мая

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В четверг, 2 мая, сыграют ЦСКА и Зенит в финале Пути РПЛ  ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют ЦСКА – Зенит

  • Начало матча запланировано на 19:15 по московскому времени.

ЦСКА: все новости

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Последние матчи Зенит

Прогноз на матч ЦСКА – Зенит

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