Тен Хаг перестал быть фаворитом на следующее увольнение в АПЛ. Лидером у букмекеров стал 76-летний Ходжсон

Британские букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг (4.00) перестал быть лидером, уступив первую строчку 76-летнему Рою Ходжсону (3.00) из «Кристал Пэлас».

Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 3.00

2. Эрик тен Хаг («МЮ») – 4.00

3. Эдди Хау («Ньюкасл») – 5.00

4. Венсан Компани («Бернли») – 9.00

5. Томас Франк («Брентфорд») – 11.00

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