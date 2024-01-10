Тен Хаг перестал быть фаворитом на следующее увольнение в АПЛ. Лидером у букмекеров стал 76-летний Ходжсон

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Британские букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг (4.00) перестал быть лидером, уступив первую строчку 76-летнему Рою Ходжсону (3.00) из «Кристал Пэлас».

Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 3.00

2. Эрик тен Хаг («МЮ») – 4.00

3. Эдди Хау («Ньюкасл») – 5.00

4. Венсан Компани («Бернли») – 9.00

5. Томас Франк («Брентфорд») – 11.00

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15 комментариев
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казалось бы да, у хау вроде же как все окей, игра есть? почему он в топ 3? травмы чуть портят результаты, но не до увольнения же
в принципе он в точно таком же положении как Хаг
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+9
Зря они недооценивают Эрика…
+5
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+5
Ответ Will Turner
казалось бы да, у хау вроде же как все окей, игра есть? почему он в топ 3? травмы чуть портят результаты, но не до увольнения же в принципе он в точно таком же положении как Хаг
Хау в прошлом сезоне имея куда более скромный состав - пробился в топ-4 и чуть было не вышел из группы ЛЧ(если бы не левый пенальти в Париже) при огромном количестве травм.
Ну а Тен Хаг же этот сезон проваливает как по результату, так и по игре. Хотя нужно признать что травмы тоже серьёзно повлияли на планы тренера. Но когда клуб за несколько лет тратит столько денег на трансферы, то скамейка должна быть как глубокой, так и достаточно сильной.
+5
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+5
Ответ Will Turner
казалось бы да, у хау вроде же как все окей, игра есть? почему он в топ 3? травмы чуть портят результаты, но не до увольнения же в принципе он в точно таком же положении как Хаг
Бюджет правда в несколько раз меньше
Игроки в несколько раз хуже
Но да, раз Вилл Тернер сказал, что в таком же положении, то это 100% правда
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Старикам тут не место.
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Вот что Уиган животворящий делает!
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А Поч куда пропал?
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Старина Рой как может тянет это подуставшее строение из фамильного хрусталя…) отстаньте от деда!!
+1
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Ответ Will Turner
казалось бы да, у хау вроде же как все окей, игра есть? почему он в топ 3? травмы чуть портят результаты, но не до увольнения же в принципе он в точно таком же положении как Хаг
Что же ты такие неудобные вопросы людям без критического мышления задаешь? 😄
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Ответ леннорыч-абрамович
Ставьте на Артету!
А у него разве какие-то системные проблемы? Вроде обычный игровой спад у команды. Или все хуже?
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Ответ Акира_1
А Поч куда пропал?
Инсайдеры пишут, что руководство поддерживает
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Ответ headmaster
Инсайдеры пишут, что руководство поддерживает
Так они и Поттера поддерживали, а потом резко отправили куда подальше. Я бы сказал, что от Боэли и ко можно ждать что угодно, особенно на фоне информации о плохой заполняемости Бриджа. Плюс очень много хейта в социальных сетях.
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