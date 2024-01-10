Тен Хаг перестал быть фаворитом на следующее увольнение в АПЛ. Лидером у букмекеров стал 76-летний Ходжсон
Британские букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».
Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг (4.00) перестал быть лидером, уступив первую строчку 76-летнему Рою Ходжсону (3.00) из «Кристал Пэлас».
Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:
1. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 3.00
2. Эрик тен Хаг («МЮ») – 4.00
3. Эдди Хау («Ньюкасл») – 5.00
4. Венсан Компани («Бернли») – 9.00
5. Томас Франк («Брентфорд») – 11.00
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в принципе он в точно таком же положении как Хаг
Ну а Тен Хаг же этот сезон проваливает как по результату, так и по игре. Хотя нужно признать что травмы тоже серьёзно повлияли на планы тренера. Но когда клуб за несколько лет тратит столько денег на трансферы, то скамейка должна быть как глубокой, так и достаточно сильной.
Игроки в несколько раз хуже
Но да, раз Вилл Тернер сказал, что в таком же положении, то это 100% правда