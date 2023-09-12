Американский букмекер использовал теракты 9/11 в рекламе на игры команд из Нью-Йорка

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DraftKings получил волну критики из-за использования терактов 11 сентября 2001 года в рекламной кампании. Букмекер на 22-ю годовщину трагедии запустил акцию «Никогда не забывай», предложив клиентам поставить экспрессом на победы трех команд из Нью-Йорка – «Янкис» и «Метс» в МЛБ и «Джетс» в НФЛ.

Букмекер вскоре опубликовал извинения за акцию, так как в соцсетях поднялась волна негатива. Экспресс, к слову, не сыграл – «Метс» уступили дома «Аризоне» (3:4), а «Джетс» в родных стенах дожали «Баффало» только в овертайме.

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