«2Drots», «Амкал» и «Родина Медиа» стартуют в Кубке России. Только одна медиафутбольная команда – фаворит

1 и 2 августа состоятся матчи Кубка России по футболу в которых примут участие медиафутбольные команды «2Drots», «Амкал» и «Родина Медиа». Как аналитики оценивают их шансы на победу?

Финалист 3-го сезона Winline Медиалиги и победитель BetBoom-МКС «2Drots» сыграют с «Сахалинцем», на их победу выставлен кэф в 2.94, на победу «Сахалинца» – 2.48, ничейный результат оценивается в 3.46.

«Амкал», прошедший 2 раунда и проигравший питерской «Звезде» только в серии пенальти в прошлом розыгрыше, попал на «Знамя» из Ногинска. На победу команд дают равнозначный коэффициент в 2.73, на ничью – 3.34.

Чемпион 3-го сезона МФЛ «Родина Медиа» выйдет на поле против вологодского «Динамо». Кэф на победу «Родины» – 2.53, и это единственный матч, где медиафутболисты фавориты. На победу «Динамо» дают 3.04, ничью – 3.25.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников