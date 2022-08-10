PARI: «Реал» — абсолютный фаворит Суперкубка УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА в Хельсинки сыграют победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт», выигравший Лигу Европы. Игра состоится 10 августа и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Фаворитом Суперкубка букмекеры считают команду Карло Анчелотти и предлагают поставить на триумф «Реала» с коэффициентом 1.20, что соответствует примерно 79% вероятности. Взять победу «Айнтрахта» в турнире можно за 4.50 (около 21%). Болельщики также едины во мнении, что Королевский клуб возьмет титул: объем ставок на рынке прохода распределяется в пользу подопечных Карло Анчелотти в соотношении 99% на 1%.

Коэффициент на победу «Реала» в основное время составляет 1.45 (примерно 67%), а на победу «Айнтрахта» можно поставить за 7.30 (приблизительно 13%). Ничейный исход в основное время встречи котируется за 4.90 (около 20%). Сделать ставку на то, что в матче будет забито не менее четырех голов, можно с коэффициентом 2.45.

Клиенты PARI также абсолютно уверены в победе «Реала» в основное время: 95% от всего объема ставок на исход встречи сделано на обладателя кубка европейских чемпионов, в то время как на «Айнтрахт» и на ничейный исход — всего 4% и 1% соответственно.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 250 000 рублей. Клиент PARI поставил эти деньги на то, что «Реал» забьет как минимум два мяча, по коэффициенту 1.48.

Помимо основных вариантов для ставок, PARI также предлагает расширенную линию на Суперкубок УЕФА. Например, заключать пари на то, что медицинская бригада выйдет на поле во время игры, можно по коэффициенту 1.22. Вариант, при котором в матче случится пенальти или удаление, котируется за 2.30. Тот же коэффициент дается на то, что один из голов во встрече не засчитают. Если один из мячей будет забит головой, сыграет ставка по коэффициенту 2.80.

Кроме того, есть несколько вариантов пари на результативные действия лидера мадридских атак Карима Бензема. На гол французского форварда левой ногой можно поставить за 6.00, а головой — за 7.00. Если Бензема оформит дубль, сыграет ставка по коэффициенту 3.55, а если отдаст голевую передачу, можно увеличить банк в 3,2 раза. Сделать ставку на то, что он забьет гол и отметится голевой передачей, можно по коэффициенту 5.60. А если Карим получит красную карточку, сыграет ставка с коэффициентом 50.00.

Примечательно, что в официальных матчах команды встречались всего один раз — в 1960 году в финале Кубка чемпионов. Тот матч завершился убедительной победой «Реала» со счетом 7:3 и запомнился тем, что все голы мадридцев забили два игрока: Альфредо Ди Стефано сделал хет-трик, а Ференц Пушкаш — покер.

Для мадридского клуба предстоящий матч за Суперкубок УЕФА станет первой официальной игрой в новом сезоне, в то время как «Айнтрахт» уже провел матчи за Кубок Германии и в Бундеслиге. Однако если в кубковом матче франкфуртцы уверенно обыграли «Магдебург» со счетом 4:0, то в первом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Айнтрахт» со счетом 1:6.