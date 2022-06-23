Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup»

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25 июня на «Арене Балашиха» пройдет турнир по хоккею «3 на 3» среди профессионалов — Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup». В турнире примут участие действующие игроки КХЛ и НХЛ. Среди участников — Николай Прохоркин, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Иван Просветов, Илья Любушкин и другие именитые хоккеисты. Уникальность формата заключается в том, что состав команд формируют сами участники, и это дает зрителям возможность увидеть любимых игроков из разных клубов и лиг в одной команде.

ФХР проанализировала результаты недавнего турнира по хоккею в формате «3 на 3». Учитывая позитивную обратную связь от участников, специалистов спортивной индустрии и болельщиков, принято решение о дальнейших шагах по развитию хоккея «3 на 3» под эгидой ФХР.

Московская лига 3HL будет интегрирована в структуру соревнований Федерации хоккея России под брендом XHL. Основатель лиги 3HL Ильдар Халимов станет президентом новой организации – Экстремальной хоккейной лиги (Xtreme Hockey League, XHL), официальный запуск которой состоится 1 июля.

На первом турнире XHL, который прошёл с 12 по 14 июня в Москве, была презентована концепция команд городов России с целью привлечь внимание всей страны, так как в дальнейшем планируется запуск серии подобных мероприятий в регионах. Федерации хоккея России планирует внедрить новую спортивную дисциплину «хоккей 3х3» максимально интенсивно и охватить всю страну. Это позволит привлечь к хоккею новую аудиторию.

Так же в ФХР отмечают особую социальную значимость проекта XHL, который позволит увеличить число профессиональных хоккеистов в России, повысить конкуренцию в соревновательном процессе и дать игрокам развитие и новые перспективы.

С ростом количества хоккейных соревнований в России и популярности ставок на спорт Федерация хоккея России планирует создать департамент по предотвращению договорных матчей. Он будет отслеживать распространение инсайдерской информации, предотвращать конфликты интересов и манипулирование результатами. Департамент будет вести работу, опираясь на обратную связь от букмекеров и анализ игр, в случае инцидентов – проводить внутренние служебные расследования.

Трансляция турнира пройдет на федеральном телеканале «Матч ТВ». Билеты можно приобрести по ссылке – по промокоду LIGASTAVOK скидка 50%.