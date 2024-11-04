Внезапный Ведищев, двусторонний Аврамович и парадоксальная «Парма». Итоги октября в Единой лиге

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• Команда: «Локомотив-Кубань»

Хэдлайнером межсезонья в Единой Лиге стал, само собой разумеется, «Локо», и даже не столько «Локо», сколько его президент Андрей Ведищев, который расторг контракт с Александром Секуличем и вдруг решил дебютировать на поприще главного тренера.

Вообще, даже история только Лиги ВТБ, не говоря уж о мировом баскетболе, знает подобные случаи. Тот же покойный Владимир Евстафьевич Родионов, когда уставал от тренерских экзерсисов очередного Николая Мазурса или Андреа Маццона, любил взять бразды, и даже порой довольно успешно. К этому мы все привыкли, и когда Родионов окончательно сосредоточился на управленческих делах, в нашем баскетболе возник некий вакуум. Его иногда пытался заполнять своей скандальной фигурой Дмитрий Герасименко, вообще совмещавший посты президента и игрока, но все это казалось неуместной пародией и лопнуло вместе с «Красным Октябрем».

Если уж говорить о баскетболе в целом, то примеров такого совмещения вообще пруд пруди, и многие почему-то носят откровенно дурацкий характер – от Майка Данливи-старшего, уволившего самого себя, до Дока Риверса, который сам себя, должно быть, уговаривал, что сыночке-корзиночке обязательно нужно выписать контракт на 35 миллионов, это очень поможет победить «Голден Стейт».

Из-за всех этих анекдотов отношение к Ведищеву, который в 50 лет внезапно осознал в себе тренерский потенциал, никогда до этого не работая даже ассистентом, изначально было скептическое – не знаю, как насчет болельщиков, но в прессе уж точно.

Первый месяц сезона (включая сюда огрызок сентября) показал, что, во всяком случае, на старте эксперимент выглядит довольно удачным.

Понятно, что это первый месяц, в котором всегда случаются всякие флуктуации. Тот же «Нижний» в дебюте сезона выдал то, что называется затейливым английским словом «оверперформанс» – то есть, говоря по-русски, прыгнул выше головы. И довольно очевидно, что в дальнейшем все эти сейсмические колебания немного устаканятся и команды разойдутся по привычным местам в соответствии с силой составов и бюджетами.

С другой стороны, очевидно и то, что у «Локо», если вдруг не случится чего-то экстраординарного, это привычное место в любом случае так и останется где-то в районе Топ-4.

Нельзя сказать, что по сравнению с Секуличем Ведищев внес в достаточно отлаженную систему какие-то радикальные изменения. Ну да, стало заметно меньше легионеров и заметно больше акцента на действия российских игроков; с другой стороны, поговорим об этом ближе к плей-офф, когда на первый взгляд выйдет результат. Лозунги о доверии к нашей борющейся во имя борьбы молодежи – это отлично, но ЛаДжермарио Бизли-джуниор из клуба третьего дивизиона чемпионата Кипра – всегда проверенный и надежный вариант.

С точки зрения игровой модели изменения и вовсе пока нужно разглядывать с лупой: это все та же куражная скоростная команда, лучшая в лиге по средней результативности, которая под настроение может размотать любого, а если настроения нет – будет его искать (зачастую при разнице в «-20», но этого мы в нынешнем сезоне еще не видели).

«Локо» при Ведищеве-тренере начал так, как еще никогда не начинал, – с 9 побед кряду, но осекся в матче с главным пока конкурентом за первое место, причем вполне мог и забрать матч на последних секундах. Конечно, победа в матче с ЦСКА стала бы знаковой, символичной и тыры-пыры (хотя почему, собственно?); с другой стороны, получить оздоровительный щелчок по носу именно сейчас – может быть, сильно полезнее, чем продолжать нескончаемую победную серию и попасться в ее ловушку.

Автор этих строк отлично помнит беспроигрышную серию футбольного ЦСКА при Павле Садырине в 2001 году, которая с каждым матчем становилась все более бессмысленной и выморочной, а закончилась полным крахом и 1:6 от молодого «Зенита». Победные серии заставляют отказываться от экспериментов и давят на психологию, а когда команда наконец осознает, что ехала быстро, но куда-то не туда, бывает зачастую уже поздно. Не могу удержаться от пошлой железнодорожной метафоры: иногда небольшой шлагбаум на пути необходим, чтобы не свернуть на тупиковую ветку.

• Игрок: Алекса Аврамович (ЦСКА)

Тут, казалось бы, все просто, история примерно такая же, как и с ведищевским «Локо»: человек дебютировал на новом месте и с ходу стал MVP октября, чего тут еще рассусоливать. Однако поговорить есть о чем.

Перед началом сезона Андрей Ватутин довольно настойчиво (может, даже чересчур) напирал на то, что Аврамович – не бог, не волшебник и не мессия. Это прямо рефрен его интервью в межсезонье. С одной стороны, это логично: в евробаскете в принципе роль одного игрока сильно ниже, чем в заокеанском, так что каким бы великим теодосичем ты ни был, будешь играть свои 22 минуты как миленький. С другой стороны, уровень Аврамовича, который вообще-то только что стал «Мистером замком» баскетбольного турнира на Олимпиаде, и так всем понятен. Так что все эти заявления президента ЦСКА выглядели немного странной попыткой… чего? подстелить соломку на случай неудач? сбить хайп?

Аврамович, который чисто внешне выглядит чем-то среднеарифметическим между Ману Джинобили и Алексеем Шведом периода «Химок» (когда он еще не отращивал на голове абсурдные косички и самурайские пучки), долго запрягать не стал. И это было понятно сразу после Суперкубка, в котором Аврамович стал MVP. Ладно, хорошо, допустим, это предсезонный мини-турнир со всеми вытекающими. Однако с первых же матчей регулярки Аврамович утвердился в статусе, которого вряд ли кто-то от него ожидал: как возможно лучший двусторонний игрок лиги прямо сейчас.

Да, все ждали хасла. Все ждали защиты. Ну, вообще, было бы довольно странно ждать чего-то иного после матчей Алексы за сборную (на том же ЧМ в 2023 году), даже если вы не следили за его клубной карьерой.

А вот то, что Аврамович с 15 очками в среднем за матч войдет в Топ-10 по результативности, при этом играя своеобычные 22 минуты в среднем, – вот это уже знак, не предвещающий оппонентам ЦСКА ничего хорошего. Это как с многоликим Роном Артестом: все помнят в основном его защитный, извините за выражение, импакт (и интервью про тараканов), зато уже мало кто вспомнит, что Артест во времена «Сакраменто» вполне себе наваливал соперникам по двадцатке за игру.

Очень символично, что главный ударный перфоманс Аврамовича (30 очков, 6 ассистов, всего 1 потеря) пришелся именно на сложный матч с «Локо», в котором ЦСКА впервые с начала сезона перехватил лидерство в таблице. Я просто напомню, что в прошлом сезоне ЦСКА стал чемпионом, имея в плюс-минус той же роли довольно заурядного Оливье Хэнлана. Приход на эту позицию Аврамовича – даже с точки зрения защиты мощнейший апгрейд, а с учетом внезапных бомбардирских подвигов серба, это уже прямо весомая заявка… не будем пока говорить, на что: прогнозы в баскетболе, даже очень краткосрочные, – вещь неблагодарная.

Пока что единственным, кто явно попал в очень неловкое положение от этого перехода, выглядит юное 24-летнее дарование Никита Михайловский, которого ЦСКА из врожденного скопидомства оставил в составе, но до сих пор ни разу не выпустил на паркет – хоть на минуту, хоть в мусорное время. Это абсолютно понятно сейчас и было абсолютно понятно в момент прихода Никиты в ЦСКА, непонятно одно – зачем вообще клуб и игрок нужны друг другу? При этом и шансов как-то изменить ситуацию у Михайловского минимум, так что следует ожидать спасительной (или не очень) командировки в условную «ПАРМУ» или к родным пенатам, в Саратов – другой возможности перезапустить угасающую на глазах карьеру может и не быть.

• Город, которого нет: «Руна» и «МИНСК»

Ровно десять лет назад я начал писать про матчи Единой лиги с проникновенного описания игры между «Зенитом» (он тогда был таким же новичком в лиге) и чешским «Нимбурком», про который сейчас вряд ли кто вспомнит. Матч подарил мне кучу журналистских штампов и клише, которые я потом с успехом использовал («возрастные, но опытные чехи уступили в баскетбольных качелях дерзким дебютантам») и сейчас воспринимается с оттенком ностальгии: эх, было же время...

В истории лиги за интернациональную составляющую всегда отдувались клубы весьма специфические: возрастные чехи из «Нимбурка», горячие финны из «Байзонс», польские гусары из «Зелены Гуры» и, конечно же, грузинские витязи в тигровой шкуре из легендарной «Виты», за турнирным путем которой зрители Лиги ВТБ следили с почти религиозным чувством: ну не могут же они проиграть ВООБЩЕ ВСЕ матчи?

«МИНСК» в этой плеяде всегда стоял чуть-чуть на особой позиции – по понятным причинам. Особенно с 2012 года, когда минчане сменили название на «Цмоки» и моментально стали героями мемов похлеще чем Эдуардо Нахера (первое время достаточно было написать в новости «Всем цмоки в этом чатике» и нафармить тонну плюсиков). Я когда только начал вникать в отечественный баскетбол – решил, что это какой-то розыгрыш, но потом проникся и сильно расстроился, когда команду в очередной раз переименовали.

До сих пор жалею, что в минувшем сезоне, который для минчан стал лебединой песней, белорусы все-таки смогли на морально-волевых вырвать единственную победу у «Астаны». (Мне довелось видеть этот матч, и это не то воспоминание, какое хочется сохранить в памяти до самой смерти). Никакого хейта к «МИНСКУ», наоборот – эта победа вряд ли принесла болельщикам особое моральное удовлетворение, а вот нуль побед в 40 матчах стал бы РЕАЛЬНО ГРОМКИМ финальным аккордом.

На этом фоне короткая (на один сезон) вспышка «Руны» выглядит бледнее, хотя и довольно симптоматично. «Викинги» показывали симпатичный баскетбол, тренер с актуальной фамилией Эрдоган давил харизмой, но, видимо, Подмосковье – это вообще для баскетбола место не самое удачное: то «Триумф», то «Химки», теперь вот «Руна»…

Прямого отношения к первому месяцу регулярки это все, конечно, не имеет, но без «Руны» и особенно «МИНСКА» внезапно ощущается какая-то легкая пустота: вот был такой братишка, довольно неказистый и колченогий на вид, а сейчас вдруг уехал в Австралию и на связь не выходит, и почему-то стало не хватать его бородатых и раздражающих шуточек про триста и тракториста.

• Парадокс: «ПАРМА»

Есть такая команда «ПАРМА», которая, как следует из названия, располагается в культовой для российского баскетбола Перми (и писать ее нужно непременно большими буквами, хотя это не аббревиатура). Парадокс заключается в том, что «ПАРМА» сейчас идет на седьмом месте в таблице и взяла две игры на выезде, при этом ни разу в гостевых матчах не набирая больше 63 очков. 63 набирала дважды и оба раза победила, а дальше как ступор какой-то.

Как это комментировать, я не знаю: можно, конечно, похвалить оборону пермяков и их стремление жить по средствам, но лучше все списать на старт сезона, когда нападение команд только раскочегаривается. Один из этих матчей я тоже видел, и это не менее своеобразный опыт, чем прошлогодний «МИНСК» – «Астана». Тогда «Уралмаш», набравший 58 очков, забил за четверть… эй, так, стоп, вы куда, погодите, я еще не догово... А, ну ладно.

Вообще забавно, как Евгений Пашутин, которого во времена «Локо» и «Автодора» упрекали (и даже я сам) в задорно-раздолбайской игре его команд, внезапно перешел к философии катеначчо – мы вам забьем сколько сможем, а вы нам, наверное, тоже чего-нибудь забьете, но это не точно. С другой стороны, умение выжимать седьмое место в таблице из Алекса Хэмилтона и Гарретта Нэвелса – это само по себе заслуживает если не внимания, то хотя бы уважения.

Еще в цитаты месяца можно было занести яркую мотивационную речь тренера пермской молодежки про «Хиросиму-Нагасаки», которая местами заставляла вспомнить великий спич про полимеры («парню двадцать пять лет, вы сами понимаете, ***, что вы нули перед ним? Подвесные потолки в сортирах будете проектировать, проектанты, ***!»). Но поскольку это всего лишь «ПАРМА-М», то оставим ее в качестве аванса на будущее.

• Баззер: Обри Доукинс против ЦСКА

Баззер получился с легким привкусом приятного скандальчика для пикантности: есть мнение, что Дмитрий Хвостов уж как-то чересчур долго выносил мяч из аута и нарушил правило пяти секунд. Мяч в итоге достался Обри Доукинсу (к «Шоколадному Грому» Дэррилу Доукинсу он отношения не имеет, а вот известный в прошлом игрок Джонни Доукинс – натурально, его папа). Обри и положил гейм-виннер за 1,7 секунды до конца, а ЦСКА потерпел пока что единственное поражение в нынешнем сезоне.

Бомбить из-за этого вряд ли стоит: ЦСКА проиграл явно не по причине судейских ошибок. Матч стал единственным настоящим провалом Аврамовича в красно-синей форме, да и вообще, этак мы такими темпами дойдем до того, что три шага будем свистеть или вообще какой-нибудь двойной дриблинг – кому это надо, кому не пофиг?.. Бомбить надо будет весной, когда упущенной победы ЦСКА, к примеру, не хватит, чтобы обойти условный УНИКС; сейчас же можно просто с удовольствием зафиксировать один из главных апсетов начала сезона.

Фото: Единая Лига ВТБ ; РИА Новости /Алексей Филиппов; vk.com/minskbasket ; vk.com/lokobasket