«Перт» отказался от подписания Патрика Беверли
Австралийский клуб не стал вести переговоры с ветераном НБА.
По данным ESPN «Перт» имел возможность подписать бывшего игрока НБА Патрика Беверли, но отказались от этой возможности.
Несмотря на предложение, поступившее в прошлом месяце, клуб решил не вступать в переговоры с 37-летним ветераном, известным своей защитой и интенсивностью.
В прошлом сезоне Беверли выступал за «Хапоэль Тель-Авив», но в феврале 2025 года расторг контракт после того, как был отстранен за насмешки в адрес главного тренера Димитриса Итудиса.
