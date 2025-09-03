«Перт» отказался от подписания Патрика Беверли

Австралийский клуб не стал вести переговоры с ветераном НБА.

По данным ESPN «Перт» имел возможность подписать бывшего игрока НБА Патрика Беверли, но отказались от этой возможности.

Несмотря на предложение, поступившее в прошлом месяце, клуб решил не вступать в переговоры с 37-летним ветераном, известным своей защитой и интенсивностью.

В прошлом сезоне Беверли выступал за «Хапоэль Тель-Авив», но в феврале 2025 года расторг контракт после того, как был отстранен за насмешки в адрес главного тренера Димитриса Итудиса.