«Let it rain!». Филип Сеймур Хоффман взял роль в глупой романтической комедии, чтобы возродить баскетбольный сленг

Маленькая роль большого актера.

В баскетболе термином «range» чаще всего обозначают дальность броска, в актерском искусстве – широту диапазона ролей, разнообразие характеров, сыгранных артистом. Длина и широта – немного разные величины. Тем не менее, в небольшой, но важной сцене из комедии 2004 года «А вот и Полли» Филип Сеймур Хоффман нивелировал различия между этими понятиями, в очередной раз продемонстрировав, что для мастера его уровня таланта не существует никаких мер, весов, величин.

И нам очень повезло, что в качестве средства выражения он использовал баскетбольный мяч.

Роль Хоффмана в «А вот и Полли» не была выдающейся, такой ее сделал сам актер

Уникальным и отличным ото всех Филипа Сеймура Хоффмана делало безразличное бесстрашие, с которым он выбирал роли; наверное, с таким пилоты-камикадзе атаковали свои цели. Хоффман не боялся играть персонажей абсурдных, непонятых, закомплексованных, психопатичных, малозапоминающихся и несимпатичных, а фактура самого актера ему в этом только помогала.

Избыточная телесность, кожа мелового оттенка, волосы цвета соломы, веснушки и едва уловимая косолапость – внешне его герои не сильно менялись, их преображал талант Хоффмана. Не сбрасывая по 40 кг, не набирая мышечной массы, редко прибегая к уловкам гримеров, оставаясь в образе человека, работающего продавцом мебели в вашем ближайшем ТЦ, Хоффман создал целую галерею самых разнообразных персонажей.

К моменту, когда режиссер и сценарист Джон Хэмбург пригласил его в нехитрую романтическую комедию «А вот и Полли», за плечами у Хоффмана были роли в «Ночах в стиле буги», «Счастье», «Магнолии», «Талантливом мистере Рипли». Филип согласился, потому что, как и его кумир Пол Ньюман, никогда не считал актерскую профессию чем-то сакральным и не выказывал брезгливости при выборе ролей.

И все же сначала он чувствовал себя несколько неуютно. Как вспоминает режиссер:

«Когда мы начали снимать ту сцене в парке – все вышло с первого дубля. Но немного не так, как я рассчитывал. Не хватало какой-то разнузданности. Его персонаж – Сэнди Лайл, бывшая звезда детской программы, чья карьера так и заглохла. Он понимает, что не сумел реализовать себя в серьезном кино и сильно комплексует по этому поводу. Он пытается компенсировать это наносной уверенностью, раздутым эго, грубыми шутками, глупыми советами, и все это выглядит абсурдно, комедийно, смешно. Вот именно этого мне и не хватало.

Фил слегка волновался, потому что к тому моменту он был уже сложившимся актером с багажом драматических ролей. Он не хотел переборщить и выглядеть глупо. Поэтому я подошел к нему и сказал: «Фил, этот парень думает, что он Майкл Джордан, понимаешь. Поэтому когда он говорит: «Да будет дождь!» (Let it rain!), ты должен выпалить это, выплюнуть эту фразу». Он скромно махнул головой, и мы сделали еще дубль. Я еле-еле успел сказать «снято», потому что вся съемочная площадка уже давилась от смеха. Мы чуть было не запороли кадр. Фил просто за мгновение раскрыл Сэнди Лайла».

Вся сцена игры два на два, напичканная сленговыми переборами типа «Let it rain», «White chocolate», «I’m burn out», «T! T! Timeout», была вдохновлена опытом Джона Хэмбурга.

«Я вырос на Манхэттене, был болельщиком «Никс» во времена Бернарда Кинга и Патрика Юинга. Когда я учился в университете Брауна, мы часто играли на улице или в зале, но вне зависимости от места мне почему-то постоянно приходилось защищаться против самого потного и волосатого чувака. Знаете, они носили хлопчатобумажные футболки, а поверх них надевали спортивные майки из синтетики.

И поначалу все шло нормально, но после пары бросков футболки пропотевали, и ты сквозь поры начинал чувствовать запах того, что они съели на завтрак. А потом они просто снимали футболки и оставались в одних майках. Это было ужасно! Однажды я особенно усердно держал парня в такой синтетической майке и знаете, что произошло. Он ударил меня током. Резкий, вонючий разряд прошел прямо по моей руке. Я сказал: «Блин, чувак, что ты такое? Я думал, что пришел поиграть в баскет, а не на сеанс шоковой терапии!», – балагурит Хэмбург.

Фразу «Let it rain» Хэмбург тоже позаимствовал из уличного лексикона, но стал далеко не первым, кто это сделал. В лучшем фильме о баскетболе – документалке 1994-го «Hoop Dreams» – отец перспективного школьника Артура Эйджи в сцене игры один на один с сыном, произносит: «Хочешь увидеть дождь? Да будет дождь». (Wanna see the rain? Let it rain).

Позже в интервью Эйджи рассказывал, что впервые услышал эту фразу в конце 80-х в рекламе Reebok с участием легенды чикагских уличных площадок Ламара Мандейла.

Благодаря Хоффману в «А вот и Полли» фраза получила вторую жизнь, и после выхода фильма в 2004-м стал частью городского фольклора.

«Однажды мы с Филом гуляли по Гринвич-Виллидж, и в спину нам то и дело раздавалось: «Let it rain». И Фил с улыбкой и некоторым негодованием покачивал головой. К тому моменту он уже получил Оскар за фильм «Капоте», работал со Спайком Ли, Полом Томасом Андерсоном, Чарли Кауфманом, а его по-прежнему узнавали по роли Сэнди Лайла. Он возмущался, но по-доброму. Он все понимал», – ностальгирует Хэмбург.

Наверняка понимал еще и потому, что сам был не чужд спорту.

Хоффман занимался борьбой, болел за «Никс» и считал, что кино со спортом очень похожи

Учитывая, что Хоффман скончался в 46 лет от передозировки, его связь со здоровым образом жизни выглядит не столь очевидной и убедительной. Но спортивные привычки появились в его жизни гораздо раньше губительных зависимостей.

Выросший в Фэйрпорте, пригороде Рочестера, штат Нью-Йорк, Хоффман с детства играл в бейсбол и занимался борьбой. Мать уговаривала его попробовать себя в актерском мастерстве, но Хоффман сопротивлялся: «Я сказал: «Мам, я люблю спорт, зачем мне это? Все мои друзья играют в баскетбол, футбол или бейсбол». Спорт был для меня всем. Я даже не мог думать ни о чем другом».

Планы Хоффмана скорректировала травма шеи, полученная во время тренировки по борьбе. Врач сказал матери Филипа, что, если бы тот был его сыном, он бы никогда больше не позволил ему заниматься спортом: «Он просто сломает себе шею. Это слишком рискованно».

Хоффману ничего не оставалось, кроме как уступить матери.

«Он начал играть в драматическом кружке в 10-м классе, и с тех пор не оглядывался назад. В выпускном он исполнил роль Вилли Ломана в пьесе «Смерть коммивояжера» и был так хорош, что мы на целый день закрыли школу. Он сыграл три спектакля подряд для всех учащихся», – вспоминает бывший одноклассник и приятель по борцовскому кружку Дэйв Гарлок.

Хоффман не упускал возможности выказать свое уважение к спорту посредством актерской профессии. Естественно, с присущим ему разнообразием и мастерством. Вот он неуклюже оттачивает бросок в комедийной драме «С любовью, Лайза».

Или учит молодежь чисто бросать с линии штрафных и чистить ногти в фильме «Сомнения».

Нельзя не вспомнить и про одну из самых заметных спортивных ролей Филипа – портрет брутального, неуступчивого бейсбольного тренера в спортивном байопике «Манибол».

«Спортивные матчи очень похожи на театр. В обоих случаях мы говорим об одном и том же действе, одной и той же пьесе, но каждый вечер все может закончится по-разному. В обоих случаях дисциплина неотделима от креативности и импровизации. И в спорте, и в театре никуда без визуализации. Актер представляет свою походку, продумывает, как он двигается по сцене. Спортсмен продумывает, как он обойдет соперника, кому отдаст пас или как наберет очки. У них есть цель, они идут к ней и в процессе ее достижения раскрывают свой характер», – замечал Хоффман в интервью New York Times.

Житель Нью-Йорка, Хоффман предсказуемо болел за «Никс» и часто посещал матчи в «Мэдисон Сквер Гардене».

И когда его показывали на большом табло, с трибун непременно неслось «Let it rain».

«Знаете, возможно, эта роль и не пользуется популярностью у киноманов, но я думаю, что многие обычные зрители отмечают ее как одну из главных в фильмографии Фила, – считает Джон Бейнс, школьный учитель английского языка и друг актера. – Просто потому, что она сочетает в себе комедию и грусть по упущенным возможностям. А еще в ней присутствует что-то безумное и забавное от американских мужчин и их спортивных фантазий.

Эта роль глубже, чем кажется на первый взгляд».

