Расселл Уэстбрук оформил свой третий трипл-дабл за сезон (16+12+14) в проигранном матче с «Ютой»

Уэстбрук собрал очередной трипл-дабл.

Во встрече с «Ютой» разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук оформил свой 206-й трипл-дабл за карьеру и 3-й в текущем сезоне.

В активе Уэстбрука 16 очков (6 из 16 с игры, 2 из 5 трехочковых, 2 из 3 штрафных), 12 подборов, 14 передач при 3 потерях и 4 перехвата.

Усилий 37-летнего разыгрывающего было недостаточно для победы (119:128). «Джаз» захватили преимущество в конце первой четверти и удерживали его до конца. «Кингс» удалось подобраться на расстояние в 2 очка в середине третьей четверти, но затем разрыв снова увеличился.