«Фенербахче» предложил Шарунасу Ясикявичюсу новый контракт с повышением зарплаты (Sportando)

Ясикявичюс и «Фенербахче» обсуждают новое соглашение.

Как сообщает Sportando со ссылкой на турецкие СМИ, главный тренер «Фенербахче » Шарунас Ясикявичюс получил от клуба новое предложение по контракту. Действующий чемпион Евролиги предложил литовскому специалисту новое соглашение с повышением зарплаты.

Ожидается, что тренер даст свой ответ «в ближайшие дни», и клуб ждет его решения.

Новый президент клуба Саддеттин Саран сразу после победы на выборах над Али Кочем в октябре намекал на планы по продлению контракта с Ясикявичюсом.