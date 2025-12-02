«Фенербахче» предложил Шарунасу Ясикявичюсу новый контракт с повышением зарплаты (Sportando)
Ясикявичюс и «Фенербахче» обсуждают новое соглашение.
Как сообщает Sportando со ссылкой на турецкие СМИ, главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс получил от клуба новое предложение по контракту. Действующий чемпион Евролиги предложил литовскому специалисту новое соглашение с повышением зарплаты.
Ожидается, что тренер даст свой ответ «в ближайшие дни», и клуб ждет его решения.
Новый президент клуба Саддеттин Саран сразу после победы на выборах над Али Кочем в октябре намекал на планы по продлению контракта с Ясикявичюсом.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
