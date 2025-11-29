Тайрон Лю о провальных третьих четвертях «Клипперс»: Я не знаю, в чем дело.

Главный тренер «Клипперс » Тайрон Лю отметил, что не понимает, почему команда проводит провальные отрезки после большого перерыва.

«С третьими четвертями... я не знаю, в чем дело. Я стараюсь выпускать ребят на площадку пораньше, пробую разные подходы, чтобы они размялись, но третья четверть... это наша ахиллесова пята», – сказал Лю.

Сегодня «Лос-Анджелес» уступил «Мемфису» (107:112), упустив 16-очковое преимущество и проиграв 3-ю четверть 18:28.