Девин Васселл набрал 35 очков (7 из 9 трехочковых) в победной встрече с «Денвером»
Васселл помог «Сперс» обыграть «Наггетс», набрав 35 очков.
В игре против «Денвера» защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл стал самым результативным игроком своей команды, набрав 35 очков.
25-летний баскетболист реализовал 12 из 17 бросков с игры, 7 из 9 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Также на его счету 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
Отыгравшись с «-18» по ходу третьей четверти, «Сперс» победили «Наггетс» (139:136) и обеспечили себе место в 1/4 финала Кубка НБА, где их соперником станут «Лейкерс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
