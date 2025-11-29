«Сперс» продолжают побеждать без Вембаньямы. Успех в Денвере вывел команду в 1/4 финала Кубка НБА

«Сан-Антонио» вышел в четвертьфинал Кубка НБА.

«Сперс» в пятницу одолели «Наггетс» в Денвере со счетом 139:136 и оформили выход в четвертьфинал Кубка НБА от группы С Западной конференции.

Лидер техасцев Виктор Вембаньяма не играет с 15 ноября из-за травмы ноги. «Сан-Антонио » взял 5 из 6 матчей в его отсутствие.

«Сперс» отыгрались с «-18» в третьей четверти. Клуб из Колорадо потерпел третье подряд поражение дома на фоне 6-матчевой серии побед на выезде.