«Сперс» продолжают побеждать без Вембаньямы. Успех в Денвере вывел команду в 1/4 финала Кубка НБА
«Сан-Антонио» вышел в четвертьфинал Кубка НБА.
«Сперс» в пятницу одолели «Наггетс» в Денвере со счетом 139:136 и оформили выход в четвертьфинал Кубка НБА от группы С Западной конференции.
Лидер техасцев Виктор Вембаньяма не играет с 15 ноября из-за травмы ноги. «Сан-Антонио» взял 5 из 6 матчей в его отсутствие.
«Сперс» отыгрались с «-18» в третьей четверти. Клуб из Колорадо потерпел третье подряд поражение дома на фоне 6-матчевой серии побед на выезде.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
