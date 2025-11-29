«Лейкерс» сыграют против «Сан-Антонио», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» – определилась сетка 1/4 финала Кубка НБА
Стали известны пары четвертьфиналистов Кубка НБА-2025.
После сегодняшнего игрового дня стали известны все пары участников 1/4 финала Кубка НБА:
Первые две встречи пройдут в ночь на 10 декабря, две других – в ночь на 11 декабря (по московскому времени).
