  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Лейкерс» сыграют против «Сан-Антонио», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» – определилась сетка 1/4 финала Кубка НБА
Фото
9

«Лейкерс» сыграют против «Сан-Антонио», «Нью-Йорк» встретится с «Торонто» – определилась сетка 1/4 финала Кубка НБА

Стали известны пары четвертьфиналистов Кубка НБА-2025.

После сегодняшнего игрового дня стали известны все пары участников 1/4 финала Кубка НБА: 

Первые две встречи пройдут в ночь на 10 декабря, две других – в ночь на 11 декабря (по московскому времени).

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoКубок НБА
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoФиникс
logoОрландо
logoНью-Йорк
logoОклахома-Сити
logoЛейкерс
logoНБА
logoМайами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо: «Жаль, что снова не поедем в Вегас, но главное – это серия из семи поражений. Я хочу побеждать»
29 ноября, 05:34
Майк Браун о пользе Кубка НБА: «Дополнительное давление до плей-офф – это роскошь»
28 ноября, 16:36
Джош Харт: «Было бы круто, если бы победитель Кубка получал полпобеды в «регулярке»
28 ноября, 16:25
Главные новости
Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
19 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
36 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Бостон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
56 минут назад
Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года
сегодня, 18:53
«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура
сегодня, 18:32Фото
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
сегодня, 18:14
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
сегодня, 17:02
Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
сегодня, 16:27
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
сегодня, 16:04Видео
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кори Джозеф близок к переходу в «Монако»
3 минуты назад
«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа
58 минут назад
Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября
сегодня, 17:47Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»
сегодня, 17:35Фото
«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов
сегодня, 16:42
Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
сегодня, 15:42
Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции
сегодня, 15:35
Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
сегодня, 14:33
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Финляндия обыграла Францию, Польша вырвала победу у Нидерландов и другие результаты
вчера, 20:53
Томаш Саторански установил новый рекорд отборочного турнира чемпионата мира по количеству передач за игру
вчера, 20:37