0

Алекс Мумбру снова госпитализирован

Главный тренер сборной Германии до сих пор не оправился от болезни.

Согласно сообщению Mundo Deportivo, после того как Германия выиграла золотые медали Евробаскета в воскресенье, 46-летний специалист сразу же отправился в Барселону для прохождения медицинского обследования из-за панкреатита, которым он страдал с начала турнира. Из-за этого он не присутствовал на торжественных мероприятиях немецкой сборной во Франкфурте.

Сообщается, что врачи в Барселоне были удивлены его состоянием и тем, как ему удалось остаться с командой в последние дни. В конечном итоге они приняли решение о немедленной госпитализации Мумбру как минимум на две недели для лечения и восстановления. Затем тренеру потребуется операция по удалению желчного пузыря, чтобы избежать будущих осложнений.

Алекс Мумбру стал главным тренером сборной Германии прошлым летом, сменив Горди Херберта после Олимпийских игр 2024 года.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoАлекс Мумбру
logoсборная Германии
logoЕвробаскет-2025
