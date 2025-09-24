0

Чима Монеке о поражении «Црвены Звезды» от ЦСКА: «Мы совершили слишком много глупых ошибок»

Форвард «Црвены Звезды» прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Думаю, мы были чересчур уверенны перед матчем. Нужно извлечь из этого урок. Мы не начали игру с нужной энергией, и не можем использовать усталость как оправдание.

Завтра у нас новая игра, но сезон уже скоро начнется! Каждый матч имеет значение, поэтому нужно делать выводы.

Думаю, нам нужно больше выжимать из нашей защиты. Я считаю, что наше преимущество именно там – в защите и быстрых отрывах.

Но сегодня мы сделали слишком много глупых ошибок. А нам приходилось отдавать все силы, чтобы забить», – сказал Чима Монеке.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Полуфиналы. ЦСКА обыграл «Црвену Звезду», «Зенит» играет с «Дубаем»

