МБА-МАИ официально объявила о продлении контракта с Андреем Зубковым

Андрей Зубков продолжит играть в Москве.

Форвард продлил контракт с МБА-МАИ, несмотря на летние планы по смене направления движения карьеры. Зубков рассматривал варианты в Азии и, по информации телеграм-канала «Свободный агент», вел переговоры с «Локомотивом-Кубань».

34-летний баскетболист набирал 15 очков, 7,4 подбора и 1,8 передачи за 28 минут в среднем в прошлом розыгрыше Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети МБА-МАИ
