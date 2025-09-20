0

Андрей Зубков останется в МБА-МАИ

Андрей Зубков вернется в прежнюю команду.

34-летний форвард хотел попробовать свои силы за рубежом после индивидуально успешного (15+7,4+1,8) сезона в Лиге ВТБ.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», Зубков не успел оформить рабочую визу и вовремя присоединиться к японскому клубу, на который ориентировался в первоначальных планах.

Также форвард не смог согласовать условия с одним из российских топ-клубов, заинтересованных в его услугах.

Следующий сезон Зубков снова проведет в МБА-МАИ.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
logoАндрей Зубков
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
МБА-МАИ официально отправила Егора Сорокина в аренду в «Динамо-Владивосток»
1 августа, 10:45Фото
Андрей Зубков отказался от продления контракта с МБА-МАИ, рассматривает предложения зарубежных клубов
827 июля, 09:18
Евгений Минченко вернулся в «Самару»
24 июля, 16:45
Главные новости
Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги обыграла «Иллаварру» и вышла в финал, «Аль-Ахли» победил «Уцуномию»
19 минут назад
Эндрю Нембхард: «В этом году возвращаюсь на 1-ю позицию»
20 минут назад
Уилли Грин: «Джордан Пул готов сделать новый шаг вперед»
4сегодня, 12:32
«Леброн меня выбесил». Остин Ривз рассказал о единственном случае, когда он подумал, что баскетбол не для него
сегодня, 11:59
Агент Куминги: «Есть большой шанс, что Джонатана обменяют, и это произойдет в середине сезона»
2сегодня, 11:35
Стивен Эй Смит: «Слишком часто парни, которые не играли, ведут себя так, будто они все знают»
3сегодня, 10:50
«Я не так часто менял кроссовки, потому что у меня не так много дерьмовых четвертей». Леброн Джеймс рассказал о своих суевериях и предматчевых ритуалах
сегодня, 09:50
Роберт Орри: «Если бы «Лейкерс» были умны, они бы организовали «сайн-энд-трэйд» Остина Ривза»
13сегодня, 09:23
Гилберт Аренас о «Клипперс»: «Никакая суперзвезда больше не притронется к этой форме»
14сегодня, 08:55
Тэйлен Хортон-Такер присоединился к «Фенербахче»
3сегодня, 08:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Отказ «Финикса» от платного регионального кабельного телевещания привел к двукратному росту зрительской аудитории
44 минуты назад
Чус Матео: «Жена хочет, чтобы я быстрее снова начал тренировать и убрал руки от ее сада»
58 минут назад
14-летний Джереми Готье (229 см) продемонстрировал дальний бросок и завершение из-под кольца
1сегодня, 11:13Видео
«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт
сегодня, 07:06
Джеймс Харден поздравил Сату Сабалли и Кали Коппер с победой над «Нью-Йорком»
1сегодня, 04:48Видео
24-летний форвард Джейлен Бриджес пройдет просмотр в «Бостоне»
вчера, 19:30
Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»
вчера, 18:29
«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино
вчера, 18:08
Евролига хочет привлечь 100 миллионов зрителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке через Дубай
вчера, 17:55
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
вчера, 16:30