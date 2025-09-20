Андрей Зубков останется в МБА-МАИ
Андрей Зубков вернется в прежнюю команду.
34-летний форвард хотел попробовать свои силы за рубежом после индивидуально успешного (15+7,4+1,8) сезона в Лиге ВТБ.
По сообщению телеграм-канала «Перехват», Зубков не успел оформить рабочую визу и вовремя присоединиться к японскому клубу, на который ориентировался в первоначальных планах.
Также форвард не смог согласовать условия с одним из российских топ-клубов, заинтересованных в его услугах.
