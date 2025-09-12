Джейк Фишер: «Если «Клипперс» не лишат пиков первого раунда или не аннулируют контракт Ленарда, то другие команды почувствуют себя вправе создавать собственные подставные компании»
«Перед тем как Сильвер впервые публично высказался по этому поводу, я общался со множеством людей из разных уголков НБА, которые были откровенно возмущены и уверены, что «Клипперс» ожидает какое-то наказание. Сложившееся восприятие их предполагаемых нарушений очень негативное.
Я разговаривал, к примеру, со стратегами из нескольких команд, которые с гордым видом заявляли, что если «Клипперс» не лишат нескольких пиков первого раунда – или если контракт Ленарда не будет аннулирован с сохранением обязательств по его зарплате в ведомости клуба – то они сами почувствуют себя вправе искать собственные варианты создания подставных компаний для предоставления дополнительных компенсаций своим игрокам», – написал инсайдер Джейк Фишер.
Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что «не будет действовать на основании видимости нарушения» в деле с фиктивным рекламным контрактом Кавая Ленарда.