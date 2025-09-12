  • Спортс
  • Джейк Фишер: «Если «Клипперс» не лишат пиков первого раунда или не аннулируют контракт Ленарда, то другие команды почувствуют себя вправе создавать собственные подставные компании»
2

В НБА нарастает возмущение вокруг ситуации с «Клипперс» и Ленардом.

«Перед тем как Сильвер впервые публично высказался по этому поводу, я общался со множеством людей из разных уголков НБА, которые были откровенно возмущены и уверены, что «Клипперс» ожидает какое-то наказание. Сложившееся восприятие их предполагаемых нарушений очень негативное. 

Я разговаривал, к примеру, со стратегами из нескольких команд, которые с гордым видом заявляли, что если «Клипперс» не лишат нескольких пиков первого раунда – или если контракт Ленарда не будет аннулирован с сохранением обязательств по его зарплате в ведомости клуба – то они сами почувствуют себя вправе искать собственные варианты создания подставных компаний для предоставления дополнительных компенсаций своим игрокам», – написал инсайдер Джейк Фишер.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что «не будет действовать на основании видимости нарушения» в деле с фиктивным рекламным контрактом Кавая Ленарда.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
