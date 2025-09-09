0

Игор Миличич: «Выход в 1/4 финала этого Евробаскета – даже большее достижение, чем 1/2 в 2022»

Тренер сборной Польши оценил выступление команды на Евробаскете-2025.

«Эта команда выделяется своим бойцовским духом и самоотдачей. Ребята делают все необходимое, чтобы всегда оставаться в игре. Мы ничего не боимся, полностью отдаемся тренировкам – и это видно на площадке, особенно в моменты, когда в нас никто не верил.

Конечно, всегда есть куда расти, но этот результат достоин того, чтобы его отпраздновать. Очень немногие верили, что мы сможем показать достойный результат, но мы сделали это даже без игроков из НБА.

Директор сборной Польши сказал мне, что выход в 1/4 финала этого Евробаскета – даже большее достижение, чем 1/2 в 2022. Мы гордимся этим и счастливы быть частью такого успеха», – сказал Игор Миличич.

В 1/4 финала Евробаскета сборная Польши уступила Турции со счетом 77:91.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoсборная Польши
logoЕвробаскет-2025
Игор Миличич
