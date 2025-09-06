Кристапс Порзингис: «Почему бы Литве не выиграть Евробаскет?»

Кристапс Порзингис поделился эмоциями после вылета из чемпионата Европы.

Латвия уступила Литве в 1/8 финала Евробаскета-2025, несмотря на яркую игру центрового.

«С самого начала гордился этой возможностью выступить перед домашней публикой. Наши болельщики были предельно воодушевлены, вспоминали победу 1935 года.

Все подталкивало нас к чему-то невероятному. Но таков спорт. До конца верили, что сможем совершить чудо, но не сумели и очень этим расстроены. Переживем и используем в качестве мотивации на будущее.

Пытался максимально помочь команде, одна из лучших игр за сборную по подборам (19). Мы оставили все на площадке, вряд ли могли сделать большее. Сегодня Литва была лучше.

Почему бы Литве не победить в турнире? В одной игре на вылет все может случиться. Сборная лишилась важнейшего игрока – Рокаса Йокубайтиса, но остальные парни подхватили знамя. Желаю им успеха, правда Сербия и Германия хороши. Посмотрим», – заключил Порзингис.