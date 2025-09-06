10

Кристапс Порзингис: «Почему бы Литве не выиграть Евробаскет?»

Кристапс Порзингис поделился эмоциями после вылета из чемпионата Европы.

Латвия уступила Литве в 1/8 финала Евробаскета-2025, несмотря на яркую игру центрового.

«С самого начала гордился этой возможностью выступить перед домашней публикой. Наши болельщики были предельно воодушевлены, вспоминали победу 1935 года.

Все подталкивало нас к чему-то невероятному. Но таков спорт. До конца верили, что сможем совершить чудо, но не сумели и очень этим расстроены. Переживем и используем в качестве мотивации на будущее.

Пытался максимально помочь команде, одна из лучших игр за сборную по подборам (19). Мы оставили все на площадке, вряд ли могли сделать большее. Сегодня Литва была лучше.

Почему бы Литве не победить в турнире? В одной игре на вылет все может случиться. Сборная лишилась важнейшего игрока – Рокаса Йокубайтиса, но остальные парни подхватили знамя. Желаю им успеха, правда Сербия и Германия хороши. Посмотрим», – заключил Порзингис.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoКристапс Порзингис
logoсборная Латвии
logoсборная Литвы
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Леброн Джеймс вошел в Зал славы с олимпийской сборной США 2008 года
только чтоВидео
Лаури Маркканен о победе над Сербией: «Нереальные ощущения»
10 минут назад
Светислав Пешич о поражении от Финляндии: «У нас не было недооценки соперника. Исход матча решили их подборы в нападении»
27 минут назад
Никола Йович: «Все начинается с меня, как с самого молодого, кто просто не был готов с стартового спорного»
27 минут назад
Купер Флэгг использует NBA 2K, чтобы понять, как может взаимодействовать с Ирвингом и Дэвисом
140 минут назад
Женская НБА. «Коннектикут» обыграл «Финикс», «Миннесота» справилась с «Голден Стэйт»
47 минут назад
Финляндия выбила Сербию из Евробаскета в 1/8, несмотря на 33 очка Николы Йокича
43вчера, 20:59
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 21+5+12 Велички помогли Литве справиться с Латвией, Сербия играет с Финляндией и другие матчи
386вчера, 19:00Live
Йонас Валанчюнас: «Арнас Величка потрясающе управлял командой, находил открытых игроков, создавал эпизоды. Невероятно»
вчера, 20:15
Кристапс Порзингис: «Лучшие сезоны в НБА случаются после турниров со сборной»
вчера, 19:46
Ко всем новостям
Последние новости
Игрок канадской лиги и ютубер Тристан Джесс показал трик-шот в Зале славы
1вчера, 20:36Видео
Nike выпустит версию LeBron NXXT Genisus в сотрудничестве с Бронни Джеймсом 12 сентября
2вчера, 19:10Фото
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт развелся после 30 лет брака
вчера, 16:42
Кармело Энтони и Дуайт Ховард получили памятные перстни и пиджаки на предварительной церемонии включения в Зал славы
1вчера, 15:15Видео
Алекс Мумбру руководил сборной Германии в матче с Португалией
вчера, 14:41
Рекордные 37 очков и 9 дальних попаданий Райн Ховард помогли «Атланте» победить «Лос-Анджелес»
вчера, 14:07Видео
Форвард Филлип Уилер подписал контракт Exhibit 10 с «Орландо»
вчера, 13:55
НБА наняла для расследования скандала с участием Ленарда ту же фирму, что занималась делами бывших владельцев «Финикса» и «Клипперс»
1вчера, 12:28
Гершон Ябуселе повалился на пол, забросив мяч из-за пределов площадки
вчера, 10:43Видео
Неманя Недович присоединился к «Монако»
вчера, 09:29Фото