MVP финала G-лиги Мэйсон Джонс перейдет в «Перт»

«Перт» завершает переговоры с Мэйсоном Джонсом.

27-летний защитник (193 см) отыграл 4 сезона в НБА, набирая 4,4 очка, 1,5 подбора и 1,2 передачи в 51 матче всего в среднем. Прошедший сезон он заканчивал на двустороннем контракте в «Сакраменто», выйдя в 10 матчах за основной состав (2,3 очка и 1,1 передачи за 4,5 минуты).

Джонс стал MVP финала лиги-развития. В его активе 23,5 очка, 4,1 подбора, 7,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем за фарм-клуб «Кингз».

Защитник продолжит карьеру в Австралии в «Перте».