«Пеликанс» подписали Гаррисона Брукса и Джейлена Макдэниэлса

«Новый Орлеан» официально объявил о заключении контрактов с двумя форвардами.

Оба игрока, как ожидается, примут участие в тренировочном лагере основной команды, но скорее всего начнут сезон в G-Лиге.

Гаррисон Брукс, тяжелый форвард, присоединяется к команде после двух сезонов в литовском «Вулвз».

Легкий форвард Макдэниелс в прошлом сезоне в основном выступал за фарм-клуба «Вашингтона» в лиге развития.