«Пеликанс» подписали Гаррисона Брукса и Джейлена Макдэниэлса
«Новый Орлеан» официально объявил о заключении контрактов с двумя форвардами.
Оба игрока, как ожидается, примут участие в тренировочном лагере основной команды, но скорее всего начнут сезон в G-Лиге.
Гаррисон Брукс, тяжелый форвард, присоединяется к команде после двух сезонов в литовском «Вулвз».
Легкий форвард Макдэниелс в прошлом сезоне в основном выступал за фарм-клуба «Вашингтона» в лиге развития.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБА
